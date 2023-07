Recife: prédio desaba em Paulista; veja o que se sabe até agora

Um prédio caiu no Grande Recife, na cidade de Paulista, na manhã desta sexta-feira, 7. Uma mulher de 65 anos foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros com vida. Ainda não há informações sobre o número de desaparecidos, mas moradores da região informaram aos militares que havia crianças no local.

Uma mulher de 65 anos foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros com vida, após o desabamento do prédio na rua Dr. Luiz Inácio de Andrade Lima, na região metropolitana do Recife. O imóvel fica localizado no bairro do Janga, no litoral norte do estado de Pernambuco.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, oito viaturas com homens da Grupamento de Busca e Salvamento trabalham no local.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com os bombeiros, o desabamento foi parcial, e os homens trabalham junto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Defesa Civil e a Polícia Militar em busca de sobreviventes.

Vídeo mostra o momento em que prédio desaba no Recife



Você pode assistir também direto do YouTube do O POVO.

Prédio desaba em Recife: seguradora fez vistoria no dia anterior



A Caixa Seguradora, uma das empresas responsáveis pelo prédio do Conjunto Habitacional Beira-Mar, que desabou na manhã desta sexta-feira, 7, em Paulista, realizou uma vistoria em todo o conjunto habitacional no dia anterior ao desmoronamento do imóvel. A informação foi repassada pela Defesa Civil de Pernambuco.

Ainda de acordo com a Defesa Civil do Estado, a seguradora teria avisado aos moradores que o imóvel precisava ser desocupado, pois estava interditado. A Prefeitura de Paulista informou, na manhã desta sexta, que o prédio estava condenado e já havia sido interditado pela Defesa Civil do município.

O imóvel está localizado na rua Dr. Luiz Inácio de Andrade Lima e desabou parcialmente às 6h07 desta sexta.

Prédio desaba em Recife: vítimas do desabamento no Janga

Aos menos 14 pessoas estão desaparecidas após o desabamento, de acordo com a Defesa Civil de Pernambuco. Em relatório, já foi confirmado o resgate de uma vítima do sexo feminino, de 65 anos.

Corpo de Bombeiros diz que há 'múltiplas vítimas' no prédio que desabou no Grande Recife

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco confirmou que há "múltiplas vítimas" no desabamento parcial de um prédio do Conjunto Beira-Mar, localizado no bairro do Janga, no Paulista, no Grande Recife. A queda aconteceu nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 7.

A Defesa Civil do Estado avalia que ao menos 14 pessoas - entre adultos e crianças - estariam desaparecidas.

Duas mulheres já foram resgatadas com vida, apenas com fraturas, segundo os bombeiros. Uma delas foi levada para o Hospital Miguel Arraes.

Prédio caiu em Olinda em abril

O prédio do Conjunto Beira-Mar, no Janga, é o segundo que desabou na Região Metropolitana do Recife em 2023. O primeiro, em 27 de abril, foi o Edifício Leme, em Olinda.

O desabamento parcial do prédio ,que estava condenado há 22 anos, deixou 11 vítimas - das quais seis morreram.

Após a tragédia, uma operação foi realizada para demolir o que sobrou do prédio.



Com informações da Agência Brasil e Jornal do Commercio para a Rede Nordeste