Prédio desaba e deixa pessoas soterradas em Pernambuco

Informações iniciais apontam que há crianças e adolescentes entres as vítimas. Moradores eram de ocupação

Um edifício desabou na manhã desta sexta-feira, 7, no município de Paulista, região metropolitana de Recife. Segundo testemunhas, o prédio desabou por volta das 6h30min. Equipes de resgate já estão no local.

De acordo com o portal Rádio Jornal, oito viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas, além de efetivos da Polícia Militar (PM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Leia Mais Apesar de proibida, venda de cigarros eletrônicos continua no Brasil

Poluição faz Rio Tietê formar espuma em cidades do interior

Amazônia tem redução de 33% em áreas sob alerta de desmatamento

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Testemunhas do desabamento afirmam que crianças e adolescentes estão soterrados entre os destroços. O prédio localizado no bairro Janga já havia sido interditado, e os moradores faziam parte de uma ocupação. Ainda não há informações sobre o número de vítimas do desastre.

A queda aconteceu durante um período de fortes chuvas na região, que perduram desde a noite de ontem. Porém, ainda não foi confirmada nenhuma relação entre as precipitações e o acidente.