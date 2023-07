Brasileiro cria maquiagens com ilusão de ótica e resultado impressiona; confira

Com mais de 2 milhões de seguidores no TikTok e 205 mil no Instagram, o artista Emerson Damas compartilha as suas maquiagens super-realistas e impressiona quem consome seu conteúdo devido ao resultado das produções.

A técnica usada pelo influencer, que cria uma ilusão de ótica, demora algumas horas até gerar o resultado impressionista que tem viralizado nas redes sociais.

"Adoro a ideia de fugir do que as pessoas estão acostumadas a consumir na internet em relação à maquiagem e, facilmente, consigo isso com a ilusão de ótica", pontua.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Emerson contou, em entrevista ao Gshow, que esse tipo de maquiagem não precisa necessariamente servir para embelezamento, mas que sempre tem o propósito de ser uma tela em branco, onde o artista pode se aventurar e usar a sua criatividade livremente.

"Ser criativo e diferente dos outros criadores é uma das principais coisas que precisamos desenvolver quando decidimos trabalhar com o digital", disse em entrevista



Confira imagens do artista brasileiro que viralizou com maquiagens super-realistas:

Emerson Damasceno faz maquiagem realista e imagens viralizam Crédito: Reprodução/Instagram

Para Emerson, poucas pessoas trabalham com esse tipo de maquiagem e, mesmo assim, focam em datas pontuais como Halloween. Isso, segundo ele, ocorre devido ao processo demorado das produções.

Diversas obras do influenciador já impressionam muitas pessoas, que comentam e parabenizam ele. Um seguidor chegou a afirmar que o artista é "impecável": "Você é impecável sempre". Já outra disse que "a produção ficou perfeita".

Confira outra notícias relacionadas: