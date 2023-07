É VITÓÓÓÓÓÓÓÓRIA! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

A tenista brasileira Beatriz Haddad, atual número 13 do mundo, vai disputar no próximo sábado (8), pela primeira vez na carreira, a terceira rodada do Torneio de Wimbledon (Inglaterra), um dos quatro Grand Slam (torneio de maior pontuação) no circuito mundial). Nesta quinta-feira (6), a atleta emplacou a segunda vitória seguida de virada ao bater a romena Jaqueline Cristian (133ª no ranking), por 2 sets a 1 (4/6 6/2 6/4), após 2h30 de embate. Abrasileira volta à quadra no sábado (8) – em horário ainda a der definido - contra outra romena: Sorana Cirstea (37ª).