Homem que atirou contra moradora em SP é flagrado realizando outro assalto no intervalo de uma hora

O homem que atirou em uma moradora do bairro Vila Olímpia, no último domingo, 2, após ela filmar uma tentativa de roubo cometida por ele, voltou a ser flagrado assaltando, em um intervalo de uma hora depois do ocorrido. A nova ação se deu no bairro Brooklin, a cerca de 3 km de distância do primeiro crime. Desta vez, o ladrão foi capturado por câmeras de segurança enquanto levava o celular de uma vítima.

De acordo com o g1 São Paulo, os crimes aconteceram no período entre 15 horas e 16 horas de domingo. Nas imagens, é possível identificar o criminoso por meio da coloração dourada da moto e o capacete vermelho utilizado por ele. Os vídeos ainda mostram que o infrator usava uma mochila de entregador de aplicativo.

A primeira ação do motociclistao foi frustrada, pois após perceber que estava sendo filmado, ele dispara contra a mulher que filmava o ato e foge logo em seguida, sem levar nada. No segundo delito, ele consegue desbloquear e levar o celular de uma mulher que circulava pelo cruzamento das ruas Pensilvânia e Carolina do Sul.

Ana Maria Kemp de Freitas, que administra um perfil no Instagram com dicas de lazer para moradores do Brooklin, informou ao g1 que tem recebido relatos de vítimas do assaltante na área. Desde o começo do ano, a vizinhança do bairro tem se unido para cobrar mais segurança no local.

"Moro desde 2008 no Brooklin. Tenho o canal 'Brooklin Indica' faz um tempo, mas atualmente tenho usado para ajudar as pessoas na visibilidade desde assunto. Muitas me pedem ajuda diária. Comecei a participar do Conseg desde o início do ano justamente para relatar os assaltos", disse ao site.

Em nota divulgada pelo portal, a Secretaria de Segurança Pública informou que as imagens estão sob análise dos 15° e 96° Distritos Policiais, que ainda buscam outras provas que ajudem a identificar o autor dos crimes, e que o policiamento ostensivo e preventivo foi reforçado nas imediações.