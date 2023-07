Flamengo recebe Athletico-PR em 1º jogo das quartas da Copa do Brasil

HOJE TEM MENGÃO! HOJE TEM COPA DO BRASIL!



Abrimos a disputa pela vaga na semifinal contra o Athletico às 21h30, no Maracanã. O estádio vai pulsar, a Maior Torcida do Mundo vai apoiar e vamos jogar juntos! VAMOS, NAÇÃO! VVAAAMMOOOOS, FLLAAAMMEEENNGOOOOOO!#FLAxCAP #VamosFlamengo pic.twitter.com/1vAU69U32h

Flamengo e Athtetico-PR se enfrentam esta noite no Maracanã, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Nos últimos cinco anos, os rivais rubro-negros protagonizaram duelos em fases decisivas do torneio. Na mais recente delas, no ano passado, a equipe carioca eliminou o Furacão, nas quartas, e na sequência conquistou o quarto título da história. O embate no Rio de Janeiro começa às 21h30 (horário de Brasília). O jogo será transmitido ao vivo na Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Mauricio Costa e plantão de notícias com Bruno Mendes.

O primeiro encontro dos dois rubro-negros na Copa do Brasil foi na final de 2013. Na ocasião, o Flamengo levou a melhor, faturando o terceiro título do torneio no Maracanã, com vitória por 2 a 0..Seis anos depois, foi a vez do Furacão eliminar o time carioca nos pênaltis, nas quartas, e depois se sagrou campeão pela primeira e única vez na Copa do Brasil. O troco do Fla ocorreu na temporada seguinte, em 2020: derrotou o Furacão com dois triunfos seguidos nas oitavas. A revanche dos curitibanos também foi rápida: em 2021, eles eliminaram os cariocas no jogo da volta das semifinais em pleno Maracanã, com vitória por 3 a 0.

O duelo desta noite pode marcar a estreia no Flamengo dos recém-contratados Luiz Araújo (atacante) e Allan (volante), ambos relacionados pelo técnico argentino Jorge Sampaoli. Entre os possíveis desfalques, estão Gabigol e Léo Pereira, que se recuperam de lesões e não participaram do treino na terça (4).