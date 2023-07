Tanque de quase 3 toneladas cai de caminhão e atinge imóveis em Várzea Paulista, SP

Um tanque de quase três toneladas caiu da carroceria de um caminhão na tarde da última segunda-feira, 3, em Várzea Paulista, São Paulo. O objeto saiu rolando rua abaixo e atingiu uma igreja e um poste, antes de parar próximo a parede de uma casa. Ninguém ficou ferido.

O incidente foi gravado por câmeras de segurança do local. Nas imagens, é possível ver o momento em que o objeto cai e desce a rua, felizmente vazia na hora do rolamento. Veja vídeo:

O equipamento, geralmente utilizado para o transporte de gás, estava sendo levado para a manutenção quando se desprendeu do veículo. No momento do acidente, a esfera comportava uma carga de areia, que foi derramada na pista. As informações são do G1 Sorocaba e Jundiaí, em parceria com a TV Tem.

A rua, localizada no bairro Jardim Promeca, teve o abastecimento de energia danificado pelo incidente. Uma equipe da empresa responsável pelo serviço esteve no local durante a tarde e um caminhão tanque foi chamado para fazer a limpeza da rua. A igreja e a casa onde o tanque parou foram interditados pela Defesa Civil.