Brasil perde para Itália na abertura da 3ª semana da Liga das Nações

A terça-feira (4) não foi boa para a seleção brasileira masculina de vôlei na Liga das Nações. Após vencerem o primeiro set contra a Itália, os brasileiros levaram a virada e perderam por 3 sets a 1 ((25/23, 20/25, 15/25 e 21/25) na partida de abertura da terceira e última rodada classificatória, em Passay City (Filipinas). A seleção folga nesta quarta (5) e volta a competir à meia-noite (horário de Brasília) de quinta (6) contra a Holanda.

Apesar do revés - o terceiro do país na competição - a equipe comandada pelo técnico Renan Dal Zotto segue em terceiro lugar na classificação geral (6 pontos), atrás dos Estados Unidos (7) em segundo lugar, e do invicto Japão (9), líder do torneio. Os primeiro oito colocados ao final desta fase , que termina no próximo domingo (9), se classificam às oitavas de final. Além disso, os jogos da Liga também somam pontos para o o ranking mundial da Federação Internacional de Voleibol (FIVB, na sigla em inglês), um dos parâmetros na corrida por vaga olímpica aos Jogos de Paris 2024.

