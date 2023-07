Arara pega carona no braço de policial em São Paulo durante ocorrência

Uma arara-canindé surpreendeu dois policiais em Ilha Solteira, São Paulo, ao pegar carona no braço de um deles na tarde dessa segunda-feira, 3. O fato aconteceu enquanto eles se deslocavam para uma ocorrência. O flagra foi feito pelo cabo Walter Galli Neto, que registrou o momento em que a ave se aproxima da viatura e pousa no braço do colega, o cabo Marcos Antônio.



Em entrevista ao Portal UOL, Galli contou que a arara acompanhou a viatura por 20 minutos e no vídeo é possível ver que ela alterna entre voar e ficar no braço do policial. Ela acompanhou os policiais em uma ocorrência policial, de um caso de furto. Galli finalizou dizendo que foi "um momento maravilhoso".