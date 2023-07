Marinha alerta para ventos fortes em estados do Nordeste

Um sistema de baixa pressão poderá afetar a faixa litorânea entre os estados da Paraíba e do Piauí, entre João Pessoa (PB) e Parnaíba (PI), com ventos de direção Sudeste a Leste e intensidade de até 61 km/h (33 nós), entre as noites dos dias 3 e 5 de julho. As informações são da Marinha do Brasil.

Os dados meteorológicos podem ser visualizados na página do Serviço Meteorológico Marinho no Facebook, ou por meio dos aplicativos "Previsão Ambiental Marinha (PAM)" e "Boletim ao Mar", desenvolvidos em parceria com a Petrobras e com o Instituto Rumo ao Mar (Rumar), respectivamente.



Os aplicativos estão disponíveis para download nos smartphones e tablets com sistemas Android e iOS.

A marinha alerta que os navegantes consultem essas informações antes de se fazerem ao mar e solicitam ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio.