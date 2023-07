Hoje é Dia: Dia de Combate à Discriminação Racial é destaque

Nascimento do compositor e cantor maranhense Henrique Sapo (95 anos) - Parceiro de diversos artistas locais em sambas, iniciou sua carreira ainda adolescente na Turma do Quinto, foi premiado diversas vezes em concursos carnavalescos e se apresentou em outros estados brasileiros acompanhando grupos tradicionais como o Boi da Madre Deus

Nascimento do artista plástico fluminense Athos Bulcão (105 anos)

Morte do médico alemão Christian Friedrich Samuel Hahnemann (180 anos) - fundador da homeopatia

Após quase seis anos, grupo guerrilheiro FARC libera do cativeiro a deputada colombiana Ingrid Betancourt (15 anos)

Nascimento do escritor tcheco Franz Kafka (140 anos)

Nascimento do compositor fluminense Wilson Batista (110 anos) - em 2011, foi lançado pelo selo Discobertas em convênio com o ICCA - Instituto Cultural Cravo Albin a caixa "100 anos de música popular brasileira" com a reedição em 4 CDs duplos dos oito LPs lançados com as gravações dos programas realizados pelo radialista e produtor Ricardo Cravo Albin na Rádio MEC em 1974 e 1975. No volume 3 estão incluídos seus sambas "Oh, Seu oscar" e "O bonde de São Januário", ambos com Ataulfo Alves, na interpretação de Gilberto Milfont e As Gatas

Morte do compositor fluminense Waldomiro José da Rocha, o Babaú da Mangueira (30 anos)

Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial - celebra a aprovação da Lei n° 1.390, a Lei Afonso Arinos, de 1951