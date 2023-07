5 lançamentos imperdíveis da Disney+ em julho

“C.H.U.E.C.O” é uma sitcom que conta a história de Juan Gustozzi, um professor de música viúvo que faz de tudo para criar seus filhos da melhor forma possível. Um belo dia, a família passa por uma reviravolta depois que Juan descobre que herdou uma grande fortuna do tio. Porém, para ter acesso ao dinheiro, ele precisa cumprir um acordo e cuidar do chimpanzé de estimação de seu tio, C.H.U.E.C.O. Na casa da família, o chimpanzé causa muitas confusões e esconde um segredo que mudará suas vidas.

Futurama (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

4. Futurama (24/07)

Dos mesmos criadores de “Simpsons”, “Futurama” é uma animação que conta a história de Philip J. Fry, um entregador de pizza em Nova York que foi acidentalmente congelado por muitos anos. Ao descongelar, ele acorda no futuro, no século XXXI, com tecnologias incríveis e seres estranhos. Ele arranja um emprego de entregador na empresa Planet Express, onde conhece Turanga, a capitã ciclope, e Bender, um robô com hábitos problemáticos e que se torna seu melhor amigo.

O maravilhoso mundo de Mickey Mouse (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

5. O maravilhoso mundo de Mickey Mouse (28/07)

“Steambot Silly” é o nome do episódio final da série que traz um gostinho de nostalgia e atrai não só crianças, mas também adultos. Então, prepare-se para uma aventura caótica e divertida enquanto vários Mickeys se encontram e causam confusão no universo da animação. Ao lado de Minnie, Pateta, Margarida e Pato Donald, a jornada será cheia de risadas e surpresas, fazendo com que a obra fique ainda mais mágica.