Rio abre nesta sexta-feira maior mostra imersiva sobre Frida Kahlo

Frida viveu apenas 47 anos e teve uma história marcante. “Não tem como errar, vemos a silhueta daquelas sobrancelhas emolduradas por um coque decorado com flores e sabemos se tratar dela. A superfície (camisetas, bolsas, todos os tipos de acessórios, pôsteres, ímãs de geladeira e até a pele) não importa nem o lugar do mundo: Frida Kahlo é hoje um ícone em todos os cantos do planeta”, resume um dos painéis da exposição.

Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón nasceu em 6 de julho de 1907, em Coyoacán, no México e é considerada um ícone feminino das artes. Pintou retratos, autorretratos, e obras inspiradas na natureza e artefatos do México. Muito do que viveu, Frida colocou nas obras. A história da artista é atravessada por uma poliomielite ainda na infância, que atrofiou os músculos da perna direita e por um acidente de ônibus, aos 18 anos, que provocou múltiplas fraturas e a deixou em uma cama por um longo período. Ela, então, começou a pintar, usando um cavalete adaptado à cama. A vida de Frida passa também por luta política, amores e paixões, pelo casamento com o artista mexicano Diego Rivera e por viagens ao exterior.

O objetivo da mostra é que os visitantes percorram os principais momentos dessa trajetória e também tenham experiências lúdicas. Segundo Brandão, exposições imersivas, mesmo não mostrando fisicamente as obras originais dos artistas, podem ser uma porta de entrada para o mundo das artes. “É uma porta de entrada para muita gente no universo das artes, que, para a maioria das pessoas, é algo de elite. Então, tem-se uma forma de chegar para todo mundo e fazer com que mais pessoas sejam treinadas no seu olhar, no seu gosto. para que desenvolvam essa cultura artística.”

O diretor-geral e curador da exposição, Rafael Reisman, que já realizou outras mostras imersivas, como a Space Adventure, Beyond Van Gogh, Van Gogh Live 8K e The Art of Banksy, ressaltou a escolha dos locais para tais exposições. “Estão de fato num local onde as pessoas já vão corriqueiramente e aproveitam para ir à exposição”, diz. Essa lógica, no entanto, acabou se invertendo, segundo Reisman. Por onde passaram, as exposições imersivas é que acabaram atraindo o público para os locais. Para ele, esse formato tende a crescer: “Vai ser uma tendência ainda maior e maior”, diz.

Frida Kahlo – Uma Biografia Imersiva foi criada pela Frida Kahlo Corporation e pela empresa Layers of Reality. A experiência passou pela Europa, América do Norte e América Latina. A exposição pode ser visitada até 27 de agosto, de terça a domingo, das 10h às 20h. Os ingressos variam de R$ 60 a R$ 150 – preços da entrada inteira –, dependendo do dia da semana e da modalidade de agendamento e estão disponíveis em Fridakahlorio.com.br.