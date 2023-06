"Não faltará dinheiro para agricultor que quer financiar safra"

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, disse nesta quinta-feira (29) que não há risco de esgotamento de recursos para os agricultores que queiram financiar a sua safra. “Se faltar dinheiro, o presidente Lula, já disse ontem que pode contar com ele”, reforçou.

“Estamos corrigindo o Pronaf [Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar] em 34%. Portanto, esperamos que os recursos cheguem até o final. Mas, se não chegarem até o final, o próprio presidente Lula ontem (28) falou: ‘Ó, se gastar, conta comigo’. Ele quis dizer o seguinte: não vai faltar dinheiro para o agricultor que queira financiamento para a sua safra.”

Ao participar de entrevista a emissoras de rádio durante o Programa Bom dia, ministro, Teixeira lembrou que o volume de recursos anunciado pelo governo federal para a agricultura familiar é o maior dentre todos os planos safra.

Serão destinados R$ 71,6 bilhões ao crédito rural para agricultura familiar via Pronaf para a safra 2023/2024. Somado a ações como compras públicas, assistência técnica e extensão rural, Política de Garantia de Preços Mínimos para os Produtos da Sociobiodiversidade, Garantia-Safra e Proagro Mais, o total chega a R$ 77,7 bilhões para a agricultura familiar.

“Se, por ventura, o entusiasmo for maior e o plantio de alimentos do Brasil melhorar, o que vai influenciar na diminuição da inflação – é importante dizer isso e esse recado a gente tem que dar ao Banco Central: juros altos não controlam a inflação, o que controla a inflação é diminuir juros para investir na agricultura e assim ter mais comida. Mas, se faltar dinheiro, o presidente Lula, já disse ontem que pode contar com ele”, concluiu o ministro.