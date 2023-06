5 lançamentos incríveis da Netflix em julho

Durante o “Tudum” (evento dedicado aos amantes da plataforma de streaming), a Netflix presenteou os fãs com a divulgação da data de estreia de algumas de suas produções mais aguardadas, incluindo a programação para o mês de julho. Dentre as novidades, os assinantes poderão maratonar a 3°temporada de “The Witcher”, com o famoso bruxo Geralt, e a série teen “De Volta aos 15”, um dos maiores sucessos nacionais atuais.

Na categoria filmes, o destaque fica por conta de “Bird Box Barcelona”, baseado no primeiro filme com Sandra Bullock, e da comédia “Meus Sogros Tão Pro Crime”, estrelado pelos atores Adam Devine e Nina Dobrev. A seguir, confira tudo sobre essas e outras estreias!

Série “De volta aos Quinze” (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Estrelada por Camila Queiroz e Maisa Silva, a série baseada na sequência de livros da escritora Bruna Vieira retorna com a segunda temporada da conturbada vida de Anita, uma mulher de 30 anos que recebe uma segunda chance para mudar o destino de sua vida. Na sequência, a história dará continuidade exatamente de onde parou, e Anita terá que lidar com novos conflitos, incluindo um viajante do tempo misterioso, dramas e até romances.

2. Meus Sogros Tão pro Crime (07/07)

Filme “Meus Sogros Tão pro Crime” (Imagem: Reprodução digital | Netflix) Dirigida por Tyler Spindel, mesmo diretor do filme “Pai do Ano”, a produção narra a história do gerente de banco Owen (Adam Devine), que está animado para casar-se com Parker (Nina Dobrev), o amor de sua vida. No entanto, a chegada dos seus sogros (Pierce Brosnan e Ellen Barkin) para o evento movimenta a vida do protagonista, pois um banco na cidade é roubado pelos notórios Bandidos Fantasmas, gerando a suspeita: será que os seus sogros podem ser os criminosos? 3. Bird Box Barcelona (14/07) Filme “Bird Box Barcelona” (Imagem: Reprodução digital | Netflix) Expandindo a história de sucesso de “Bird Box”, o filme acompanha a história de Sebastian (Mario Casas) e sua filha Anna (Alejandra Howard), que tentam viver nas ruas de Barcelona após uma força misteriosa dizimar a humanidade. Mas, ao decidirem se aliar ao grupo de sobreviventes, eles percebem que podem estar diante de uma ameaça ainda maior que coloca em risco suas vidas. 4. Desaparecida: O Caso Lucie Blackman (26/07) Documentário “Desaparecida: O Caso de Lucie Blackman” (Imagem: Reprodução digital | Netflix) Baseada em fatos, a série documental narra a história da jovem britânica Lucie Blackman, que desapareceu misteriosamente em Tóquio, após sair para um encontro com um rapaz. Com depoimentos emocionantes, a trama também apresenta ao público como foi dada a investigação sobre o caso e a busca incansável dos pais da jovem por justiça, diante de um criminoso sexual. 5. The Witcher (27/07) Série “The Witcher” (Imagem: Reprodução digital | Netflix) Dando continuação à história do famoso bruxo Geralt, a 3ª temporada da série, que será a última com o ator Henry Cavill, é baseada no segundo livro do escritor Andrzej Sapkowski, e, segundo revelações da plataforma de streaming, promete novos arranjos para a trama. Com novos acontecimentos políticos e diversos desafios, a sequência mostra Geralt e Yennefer na luta para garantir a segurança de Ciri, enquanto a guerra toma conta do continente. Durante a jornada, o bruxo também poderá ser confrontado a se posicionar, pela primeira vez, para alterar o seu próprio futuro. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade Aceitar