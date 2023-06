Caminhão com mais de 1.200 barras de maconha tomba em frente a batalhão da PM em MG

Um caminhão que transportava mais de uma tonelada de maconha tombou em frente a um batalhão da Polícia Militar (PM), na noite desse domingo, 25, em Juiz de Fora, Minas Gerais. O caso aconteceu na avenida Presidente Juscelino Kubitschek após o motorista perder o controle do veículo.

A droga estava escondida em meio a um carregamento de grama, que era levado pelo caminhão. Ao todo, 1.235 barras de maconha, no peso de 1 kg cada, foram apreendidas pela PM após caírem no chão durante o acidente. As informações são do g1 Minas Gerais.

De acordo com a Polícia, o caminhão estava sendo vigiado desde a localidade de Penido, onde começou a demonstrar uma atitude suspeita. Um cerco foi armado em frente ao batalhão da PM para investigar o caminhão. Ao avistar os policiais, o condutor de 43 anos tombou o veículo na via.

O motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado até um hospital sem ferimentos graves. Após receber tratamento médico, o homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e teve o automóvel removido por um guincho.