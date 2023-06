MA: agente de trânsito é morto com tiro na cabeça ao guinchar carro em área proibida

O suspeito de cometer o crime foi preso no mesmo dia. Caso ocorreu em São Luís, capital do Maranhão, na manhã desse sábado

Um agente de trânsito de São Luís, no Maranhão, foi morto na manhã deste sábado, 24, com um tiro na cabeça ao rebocar um carro que estava estacionado em um local proibido. A vítima foi identificada como Wiryland de Oliveira, 40; o suspeito de cometer o crime foi preso na tarde do mesmo dia.

De acordo com a Polícia Militar do Maranhão (PMMA), os agentes estavam trabalhando normalmente, quando viram que um veículo estava estacionado em um local proibido da avenida São Marçal. Os profissionais procuraram o proprietário do veículo e, como não o acharam, solicitaram o guincho.

Foi nesse momento que o suspeito teria chegado e começado a discutir com Wiryland. Depois da briga, o condutor, aparentemente mais calmo, saiu do local, mas voltou, logo em seguida, portando uma arma de fogo.

Ele matou o agente com um tiro na cabeça e, além disso, chegou a correr atrás de uma outra agente que também estava no local. Ela conseguiu fugir e se esconder em uma loja.

“A gente teve informações de que se trata de um agiota aqui da feira, o autor do crime. Eles (os agentes de trânsito) estavam fazendo o trabalho, quando o rapaz voltou e atirou pelas costas do agente. E ele ainda tentou balear a outra agente”, disse um sargento do 9º Batalhão de Polícia Militar do Maranhão, que foi ao local após o crime, ao G1- Maranhão.

De acordo com a Folha de S. Paulo, o suspeito teria fugido do local do crime de mototáxi. Ele foi localizado no bairro Vila Piçarreira, em São José de Ribamar, na região metropolitana de São Luís.

O prefeito da cidade, Eduardo Braide (PSD), lamentou a morte do agente nas redes sociais.

"É inaceitável a morte do agente Wiryland de Oliveira, no exercício de suas funções, hoje, no bairro do João Paulo. Lamento profundamente o ocorrido e informo que as forças de segurança estaduais e municipais já foram acionadas para que os culpados sejam encontrados e punidos". Minha solidariedade ao agente Wiryland. Que Deus conforte a todos neste momento de profunda dor”.