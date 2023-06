Pelas redes sociais, alunos relatam momentos de desespero após ataque a escola no Paraná

Estudantes da escola estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no Paraná, utilizaram as redes sociais para reagir e comentar sobre o ataque a tiros no colégio, registrado na manhã dessa segunda-feira, 19.

Segunda vítima de ataque em escola estadual do Paraná morre no hospital

De acordo com o jornal O Globo, alunos comentaram sobre o caso momentos depois do ataque. Pelo Instagram, por exemplo, uma aluna da escola publicou uma mensagem com a frase: "Eu estou bem, gente", para tranquilizar amigos e familiares.

Uma outra estudante da escola postou um comentário no Tik Tok afirmando que todos ficaram assustados com o ataque.

"Oi, eu tava na escola quando aconteceu isso. A minha escola estava evacuada, todo mundo estava assustado", escreveu.

Parentes de alunos da instituição também publicaram relatos sobre o crime. A mãe de uma estudante disse estar a caminho do colégio, no momento do ataque, para buscar a filha.

"No momento do tiroteio, fui buscar minha filha em umas das escolas, os alunos estavam desesperados, pais em prantos, preocupados com a segurança de seus filhos, só não compreendo porque não liberam os alunos no momento em que ficaram sabendo", compartilhou.

Um ex-aluno de 21 anos atirou contra os estudantes da escola, na manhã dessa segunda-feira, 19. O homem entrou no local alegando que solicitaria um documento.

O ataque resultou na morte de dois estudantes, Karoline Verri Alves, de 17 anos, e Luan Augusto, de 16 anos.

O suspeito do crime foi preso pela Polícia, e a motivação do ataque ainda não foi divulgada.