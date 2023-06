Criança é baleada pelo irmão com espingarda do pai em Goiânia

Uma criança de 4 anos foi baleada pelo irmão, de 12 anos, no último sábado, 17, com a espingarda de pressão do pai.

O caso aconeceu no bairro Conjunto Vera Cruz I, em Goiânia. Segundo o g1 Goiás, a Polícia Militar afirmou que os pais dos meninos estavam trabalhando e as crianças foram deixadas sob os cuidados da irmã, de 15 anos, e do namorado da jovem, de 19 anos.

O disparo aconteceu por volta das 22h30min e atingiu o braço da criança mais nova. A vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, onde passou por procedimento cirúrgico para retirada da bala.

Inicialmente, a mãe do menino afirmou que a criança teria sido vítima de bala perdida. Porém, a mulher confessou que a arma utilizada era do pai das crianças.

A espingarda foi apreendida, e o pai das crianças foi conduzido pelos policiais à Central de Flagrantes. Por se tratar de uma arma de pressão, a omissão de cautela não será aplicada.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais.