Donos de restaurante lavam local com sal grosso após visita de Sérgio Cabral

Os donos de um restaurante localizado no Centro do Rio de Janeiro lavaram o estabelecimento com sal grosso após a visita do ex-governador Sérgio Cabral.

Segundo informações de um colunista do jornal O Globo, Cabral, que foi solto neste ano, foi ao local acompanhado da família. Durante a visita, ele teria consumido feijoada e caipirinha de caju com limão.

Após a passagem do ex-governador, os donos do estabelecimento publicaram um vídeo nas redes sociais em que aparecem lavando as escadas do restaurante com sal grosso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na legenda, a página do restaurante "tranquiliza" os clientes e afirma que a harmonia foi reestabelecida após o procedimento.

"Xô uruca! Saravá. Pode subir as escadas tranquilo, diretor, que nós já realizamos o processo para tirar as energias negativas", escreveu.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Casa Porto (@casaporto.rio)

Sérgio Cabral chegou a ser condenado a mais de 400 anos de prisão em 23 processos, porém nenhuma das condenações transitou em julgado. O ex-governador cumpriu seis anos de prisão preventiva antes de ser solto neste ano.

Após soltura, Cabral foi colocado em prisão domiciliar que, posteriormente, foi substituída por medidas cautelares, como o uso da tornozeleira de monitoramento eletrônico.