Corpo de criança encontrado após desaparecer no Paraná não tem marcas de agressão

Perícia não apontou nenhum sinal de agressão no corpo da criança Thiago Rocha, de 2 anos. O menino foi encontrado morto no sábado, 10, a nove quilômetros do Parque Daisaku Ikeda, em Londrina, no Paraná, onde foi visto pela última vez.

A Polícia Civil aponta que o bebê estava no espaço acompanhado da mãe e do namorado dela — a entrada de pessoas no parque, que está fechado desde 2016, é proibida. O casal afirmou que deixou a criança no carro após se organizar para ir embora do lugar.

À corporação, os dois disseram que notaram que Thiago não estava mais no veículo durante o trajeto de volta. Uma mulher que passava nas proximidades do parque acionou o Corpo de Bombeiros.

Após uma semana de procura, o corpo de Thiago foi encontrado em Ribeirão das Bocas, a 9 quilômetros do parque onde o bebê havia sido visto pela última vez.

O laudo de necropsia deve apontar, em oito dias, a causa da morte da criança.