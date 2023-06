Prêmio de R$ 51,7 milhões da Mega-Sena sai para Guarapari (ES)

Uma aposta de Guarapari, no Espírito Santo, acertou as seis dezenas do 2.602 da Mega-Sena e levou sozinha o prêmio de R$ 51,7 milhões.

Os números sorteados foram: 11 - 14 - 16 - 30 - 32 - 46.

De acordo com a Caixa Econômica, o ganhador fez uma aposta simples, de seis números, pela internet.

O próximo sorteio da Mega-Sena será na quarta-feira (21) e o prêmio estimado é de R$ 3 milhões.