Mulher é suspeita de matar, por envenenamento, marido e dois filhos na Bahia

Uma mulher, de 26 anos, confessou ter matado, por envenenamento, o seu marido e seus dois filhos, um de 4 anos e o outro de 1 ano e oito meses. A suspeita foi autuada em flagrante pela Polícia Civil da Bahia. O caso aconteceu na noite desse sábado, 17, na cidade baiana de Ilhéus.

Os corpos das vítimas foram achados no chão de uma residência localizada no Centro do município. Em razão do achado, agentes da Polícia Militar da Bahia foram acionados até o local.

Após se depararem com as vítimas, os policiais solicitaram que o Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizasse o trabalho de perícia e de remoção dos corpos.

Diligências foram realizadas para que a suspeita dos crimes fosse identificada e localizada.