Homem é preso suspeito de dopar esposa para gravar cenas de sexo e expor na internet

Crédito: Polícia Civil do Mato Grosso do Sul/Divulgação

Um homem de 28 anos de idade, foi preso na última quinta-feira, 15, em Campo Grande (MS), acusado de estuprar a própria esposa. Segundo a polícia, ele topava a vítima para manter relações sexuais, gravava as cenas e, posteriormente, as publicava no Xvídeos, site de vídeos pornô.

Segundo a polícia, o fato aconteceu no município de Corumbá, também no Matogrosso do Sul. No entanto, o homem fugiu para a capital do Estado, onde foi localizado pela Polícia.

A ex-mulher do homem resolveu procurar a Polícia após ser abordada por um desconhecido nas redes sociais. Após a abordagem, a mulher descobriu que o marido havia feito várias postagens de relações sexuais entre os dois no site.

Ao analisar as imagens, a Polícia constatou que a vítima estava desacordada e, portanto, sem condições de reagir à agressão. Os vídeos foram retirados do site e anexados ao processo.

Nas gravações, o rosto do homem não era exibido. No entanto, a polícia constatou sua autoria após analisar as imagens e perceber um sinal característico na mão esquerda do suspeito, que coincidia com as imagens dos sistemas policiais, uma vez que ele havia sido preso semanas antes por violência contra a mulher.

O celular do homem foi apreendido pela Delegacia de Defesa da Mulher de Corumbá, que representou pela prisão preventiva.

O homem fugiu para Campo Grande, onde foi localizado após investigações.