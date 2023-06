Mulher é morta em motel com mais de 20 facadas no Dia dos Namorados

Uma mulher de 25 anos, identificada como Rayana Rocha Tomaz, foi assassinada a facadas em Belém do Pará, na última segunda-feira, 12, Dia dos Namorados. O crime aconteceu em um motel da cidade, e o homem que a acompanhava, Samuel Ferreira da Silva, de 35 anos, foi detido em flagrante.

Funcionários do local e moradores dos arredores ouviram gritos e pedidos de ajuda do quarto onde os dois estavam, segundo informações do g1 Pará.

Agentes da Polícia Civil foram chamados e, chegando ao estabelecimento, encontraram Rayana morta. Ela foi alvo de pelo menos 22 facadas.

O homem foi encontrado deitado no chão do quarto de motel com ferimentos no tórax. Segundo a Polícia, ele teria tentado cometer suicídio após o feminicídio.

Em razão dos machucados, ele se encontra sob custódia em um hospital. Samuel responderá em flagrante pelo crime de feminicídio.

A motivação do assassinato ainda não foi esclarecida. Familiares da vítima afirmaram não conhecer o homem que entrou no motel com ela.

Segundo informações do portal Terra, ele trabalhava como mototaxista na região próxima ao trabalho da vítima.

Rayana deixa dois filhos, de 9 e 6 anos. O crime está sendo investigado pela Divisão Especializada no Atendimento à Mulher, da Polícia Civil de Belém.

A família da vítima criou um perfil no Instagram para pedir justiça pelo crime. “Eles não passarão impunes. Por você vamos até o fim, nossa eterna pretinha”, escreveram na biografia do perfil.