Influenciadoras acusadas de racismo têm contas bloqueadas nas redes sociais

As influenciadoras Nancy e Kerollen respondem a cinco inquéritos na Polícia Civil, sendo quatro por injúria racial. Entenda o caso:

A justiça do Rio de Janeiro determinou a suspensão das redes sociais das influenciadoras Nancy Gonçalves e Kerollen Cunha. As duas mulheres, mãe e filha, são investigadas em denúncias de racismo após a publicação de um vídeo em que aparecem presenteando crianças negras com uma banana e um macaco de pelúcia.

O bloqueio dos perfis no Instagram, TikTok e Youtube vale inicialmente por seis meses e entrou em vigor na terça-feira, 13. Em caso de descumprimento, a Justiça prevê multa diária de R$ 5 mil reais.

A juíza do caso, Juliana Cardoso Monteiro de Barros, avalia que os crimes foram amplificados por conta do número de seguidores nas redes sociais, conforme informações obtidas pelo G1.

Como um segundo agravante, a decisão indica ainda que os vídeos com caráter discriminatórios possam ter sido monetizados e geraram lucro para as influenciadoras. Outro ponto da investigação é a recorrência das situações discriminatórias em vídeos publicados pelas duas nas redes sociais.

Em outro vídeo, Nancy e Kerollen dão uma carteira para uma vendedora ambulante sem explicar o que tem dentro. Ao abrir, a mulher descobre que as influenciadoras puseram banana amassada dentro e então começa a chorar diante da situação humilhante.

Em outro vídeo, Nancy dá uma banana para um menino negro após ele escolher entre ganhar um presente surpresa ou R$ 10.

Influenciadoras digitais acusadas de racimos negam crime e afirmam repudiar discriminação



A defesa das influenciadoras divulgou uma nota sobre o caso, no dia 31 de maio. Elas alegam que os vídeos que viralizaram foram retirados de contexto e que “repudiam veementemente qualquer forma de discriminação racial.

“Naquele contexto não havia intenção de fazer qualquer referência a temáticas raciais ou a discriminações de minorias”, diz a nota.

Influenciadoras são acusadas depois de entregarem banana para criança negras após prometerem presentes

Os vídeos de Nancy e Kerollen repercutiram após a advogada Fayda Belo classificar o caso como racismo recreativo, situação em que pessoas negras são constrangidas para fim de entretenimento.

Fayda completa dizendo que “alguém dar de presente para uma criança negra uma banana e um macaco é o cúmulo do absurdo e da barbárie. Ali, ela animaliza e desumaniza esses corpos.”. Veja vídeo:



O que é racismo recreativo? Entenda o caso das influenciadoras que estão sendo investigadas por humilhar crianças e mulheres negras

