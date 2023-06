UFC abre 40 vagas para licenciatura intercultural indígena

A Universidade Federal do Ceará (UFC) mantém inscrições abertas para a segunda turma de licenciatura intercultural iondígena até a próxima segunda-feira (19). Podem se candidatar às 40 vagas indígenas do estado do Ceará, como os kanindé, os kalabaça e os tapeba, que tenham concluído o ensino médio.

Durante a seleção, os interessados irão realizar uma única etapa, em que deverão apresentar, em prova, no dia 29 de junho, um memorial, texto em que irão detalhar sua conexão com a comunidade à qual pertencem e sua formação como estudante, e o histórico escolar do ensino médio. A pontuação de cada candidato dependerá das notas obtidas nas disciplinas de língua portuguesa e matemática.

Para se inscrever, é preciso enviar um email para o endereço eletrônico, identificado com o assunto "inscrição para seleção KUABA 2023". É necessário anexar, digitalizados e reunidos em um único arquivo em formato PDF, o formulário de inscrição, que pode ser encontrado como Anexo I do edital de seleção e a documentação solicitada. O arquivo deverá conter o nome completo do candidato. As inscrições são gratuitas.

O resultado da análise de documentos será divulgado no site da Pró-Reitoria de Graduação da UFC, no dia 22 de junho. Quem quiser entrar com recurso deverá apresentá-lo no dia 26 de junho. O resultado final com os candidatos classificados sairá no dia 14 de julho.