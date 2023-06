Feriado será de chuvas em áreas da Região Norte e no Maranhão

O feriado prolongado de Corpus Christi será de chuvas com volume superior a 50 milímetros (mm) em áreas da Região Norte e no Maranhão, e de predomínio de tempo seco em grande parte da região central do país, bem como no interior do Nordeste e na Região Sul. A previsão, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), abrange o período de 5 a 12 de junho.

As chuvas previstas para o Norte e para o Maranhão se devem principalmente ao calor e à alta umidade. “São previstos volumes de chuva maiores que 50 mm em grande parte da região, e que podem ultrapassar 80 mm em áreas centrais do Amazonas e divisa com o Pará”, informa o Inmet.

“Em contrapartida, está prevista pouca chuva para a área central do Pará, Acre e Rondônia, com valores inferiores a 10 mm. No sul do Pará e Tocantins, haverá predomínio de tempo seco”, acrescenta.

Já a expectativa para a faixa leste do Nordeste é de chuvas rápidas e isoladas, com acumulados no oeste do Maranhão, onde os volumes podem ultrapassar 40 mm. Nas demais áreas, haverá predomínio de tempo seco, a exemplo das regiões Centro-Oeste e Sudeste, que apresentará baixa umidade, sem chuvas.

Para a Região Sul, a previsão é de áreas de instabilidade que podem provocar chuvas pontuais no Rio Grande do Sul, com baixos acumulados de chuvas. Nas demais áreas, predominará tempo seco.

Para o período de 13 a 21 de junho, a previsão é de acumulados de chuva que podem superar os 70 mm, em áreas das regiões Norte e Sul do país. No leste e sul da Região Norte e em áreas do norte e leste da Região Nordeste estão previstos acumulados de chuvas que podem superar os 30 mm.

“Nas demais áreas do país, predomina a previsão de pouca ou nenhuma chuva”, informa o Inmet.