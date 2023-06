Médico denuncia ter sido vítima de homofobia em hospital da Bahia

Em solidariedade ao colega de profissão, outro médico do hospital utilizou peruca e maquiagem para atender a gestante

Um médico denuncia ter sido vítima de homofobia no Hospital da Mulher de Feira de Santana, na Bahia, nesse domingo, 5, após uma paciente afirmar que “odiava ser atendida por homossexual”.

O profissional plantonista, identificado como Phelipe Balbi Martins, é ginecologista obstetra na unidade hospitalar. Pelas redes sociais, o médico relatou o crime e contou que o caso ocorreu após o atendimento à paciente.

“Fui vítima de homofobia enquanto eu realizava os meus atendimentos médicos. Atendi uma gestante, solicitei alguns exames e orientei sobre o quadro clínico dela. Ao sair do consultório, ela chegou ao corredor e verbalizou para outras pacientes que ‘odiava ser atendida por homossexual’”, disse.

O médico conta que chegou a confrontar a mulher e informou que homofobia é crime. Segundo Phelipe, a paciente demonstrou insatisfação e não quis se desculpar. O profissional foi orientado pela direção do hospital a prestar queixa contra a paciente na ouvidoria, além de uma denúncia na delegacia.

Após o médico se ausentar do plantão para realizar a denúncia, a gestante teve o atendimento encaminhado para outro profissional da mesma unidade, Carlos Vinícius Costa Lino. Em protesto pelo caso e em solidariedade ao colega de profissão, o médico utilizou peruca e maquiagem para a consulta.

O especialista também utilizou as redes sociais para explicar o fato e condenar a atitude da mulher.

“Imagine desacatar um profissional, que esteja exercendo o seu trabalho de forma digna e humana, no seu ambiente de trabalho. Um colega foi desacatado por uma paciente (...) Esse colega teve que se ausentar do plantão, ele saiu para fazer uma denúncia de homofobia na delegacia. Em solidariedade a ele, eu me arrumei para atendê-LA, e a gente vai chamar o retorno”, disse antes da consulta.

Depois do atendimento, Carlos publicou um outro vídeo e contou sobre a conversa que teve com a paciente, enfatizando que é necessário educar as pessoas.

“Gente, já houve a consulta, a paciente já foi acolhida, conversamos, orientamos direitinho e definimos conduta. A escutamos, e ela também escutou a gente. Ela está apta a pedir desculpas ao colega”, completou.

O Hospital da Mulher de Feira de Santana publicou uma nota de repúdio e informou que não irá tolerar o preconceito.

“Nós da Fundação Hospitalar gostaríamos de, publicamente, prestar nosso apoio e solidariedade ao colaborador do Hospital da Mulher que trabalha como plantonista e, durante o exercício de seu trabalho, foi vítima de um crime de ódio. O nosso profissional já foi orientado a prestar queixa na ouvidoria da unidade e na delegacia. Homofobia é crime, e nós não vamos tolerar nenhum preconceito.”