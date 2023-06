Idoso é resgatado após mais de 30h desaparecido em parque no interior de Goiás

Um idoso de 73 anos foi resgatado nesta última sexta-feira, 2, após ficar mais de 30 horas desaparecido no Parque Estadual da Terra Ronca, no município de São Domingos, no interior de Goiás. De acordo com a equipe de resgate, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), o idoso perdeu a fala durante o tempo em que ficou perdido.

"Nós o encontramos em um local chamado Vereda do Correia, próximo ao Morro do Coroa, na Serra Geral de Goiás. Uma ambulância da prefeitura e outra do Samu nos encontraram logo em seguida e levaram-no para o atendimento médico", diz Wesley Andrade, ao G1 - Goiás.

Segundo a secretaria, o idoso desapareceu após sair de casa na quinta-feira, 1º de junho, para fazer o manejo de cabeças de gado no entorno do Parque Terra Ronca. No final do dia, o animal que ele usava como transporte voltou sozinho.

A esposa da vítima ficou assustada e chamou parentes e amigos para uma busca, que seguiu por toda a noite. Às 9h do dia seguinte, o grupo acionou a Semad, a responsável pelo resgate.

O idoso não sofreu ferimentos aparentes, mas perdeu a fala durante o tempo em que ficou perdido. As razões para o ocorrido estão sendo investigadas por médicos do Hospital de São Domingos.