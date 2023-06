Homem é preso em flagrante após deixar filha sem comida por 40 dias

Um homem foi preso em flagrante, na cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo, por maus tratos contra a própria filha, de 3 anos. Ele teria deixado a criança sem comida por um período de 40 dias. A menina, segundo o portal Metrópoles, foi resgatada, hospitalizada e passa bem.

De acordo com o Ministério Público (MP), o caso começou a ser investigado depois da avó materna ter dificuldades em visitar a criança. Ela não conseguia contato com o pai, que não respondia as mensagens enviadas. A Justiça, então, emitiu um mandado para permitir a visita.

Um representante do Conselho Tutelar, oficiais da Justiça e guardas municipais foram até o local e encontraram a criança debilitada, em um ambiente sujo e sem alimentos. Tanto o pai quanto a filha estavam sofrendo de desnutrição. A criança estava deitada na cama, usando uma fralda, com sinais de desidratação, ossos aparentes e pesando apenas 8 quilos, conforme o portal Metrópoles.

“A situação era insalubre, complicada. A criança estava com uma fralda suja em um colchãozinho na sala no chão. A situação era a pior possível”. diz Igor Rafael, guarda civil municipal à EPTV. “Ela não se mexia, não tinha reação devido ao estado avançado de desnutrição.”

Ao ser questionado pelo MP, o homem afirmou que havia decidido se privar de alimentação até que ambos morressem. A motivação não foi esclarecida e não foram divulgadas informações sobre a mãe da criança.

Ainda de acordo com o Metrópoles, o pai da criança também foi levado a um hospital, onde foi atendido. Depois, foi levado ao Plantão Policial, onde foi preso em flagrante. A avó materna tenta na Justiça a guarda da neta.