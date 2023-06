Em São Paulo, caminhão arrasta carro durante tentativa de roubo a carga

O motorista do caminhão teria se assustado após abordagem feita por dois homens, que utilizavam uma arma similar a um fuzil

Circula nas redes sociais um vídeo que mostra o momento em que um caminhão atinge um veículo e o arrasta na Rodovia Anhanguera, na cidade de Cajamar, na Grande São Paulo. O acidente ocorreu na manhã desse sábado, 3, e teria ocorrido após o motorista do caminhão se assustar ao ser abordado por dois homens que portavam uma arma parecida com um fuzil.

De acordo com informações da Polícia Civil do estado de São Paulo, policiais rodoviários foram acionados para atender uma ocorrência de tentativa de roubo de carga.

No vídeo, é possível ver o momento em que o caminhão arrastou o veículo que era ocupado por dois homens que estavam com a arma. A reação do motorista foi empurrar o carro contra uma mureta.

Após a batida, os homens abandonaram o veículo e se evadiram do local. O Renault Sandero branco possuía queixa de roubo registrada em 18 de maio, na altura do km 43 da Anhanguera.

O caso foi registrado na delegacia de Cajamar, que investiga o caso, como tentativa de roubo de veículo.