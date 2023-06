Aos 92 anos, avogado é aprovado na OAB: "Realização de um sonho"

Após se formar em Direito em 1956, Domingos decidiu seguir carreira no Banco do Brasil, onde assumiu cargos de confiança. Após sua aposentadoria, ele decidiu buscar sua inscrição definitiva na OAB

Em Goiânia, Domingos Pereira Valverde se tornou advogado aos 92 anos, ao ser aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Goiás (OAB-GO). A solenidade de entrega da carteira profissional foi realizada dia 29 de maio de forma on-line. O número da inscrição dele é 69.069.

De acordo com informações da OAB-GO, Domingos concluiu graduação em Direito na Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1956. Naquela época, o registro na OAB-GO não era obrigatório e não havia a exigência de qualquer prova que avaliasse a capacitação, conhecimentos e práticas necessárias para o exercício da advocacia.

Após concluir os estudos, Domingos decidiu seguir carreira no Banco do Brasil, onde assumiu cargos de confiança. Ele adiou o processo de habilitação na OAB, optando por solicitar apenas uma inscrição provisória. Mesmo após se aposentar na década de 1980, ele ingressou no departamento jurídico da HP Transportes, onde trabalhou por mais de quatro décadas.

Agora, ele decidiu buscar sua inscrição definitiva na OAB. Seu plano é associar-se a um escritório de advocacia em Goiânia, capital de Goiás.

Domingos compartilhou, ainda, conselhos para os mais jovens: "Aconselho a todos que leiam mais, busquem conhecimentos gerais. Todos têm potencial para alcançar seus objetivos se tiverem persistência e perseverança. O importante é nunca desistir. Mesmo em idade avançada, desde que tenham saúde e lucidez relativas, nunca é tarde."