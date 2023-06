Série sobre dinastia italiana chega à TNT em junho

A série política “MÉDICI: O MAGNÍFICO” traz uma emocionante narrativa inspirada na influente dinastia familiar que deixou sua marca na história de Florença, na Itália, durante o lendário período do Renascimento. Com estreia marcada para junho na TNT Séries, a primeira temporada, composta por oito episódios, chega no próximo sábado, dia 3, às 23h00. Serão disponibilizados dois episódios por semana.

A série começa em Florença, em 1429. O poderoso Giovanni de Médici, patriarca graças a um contrato estipulado com o Papado vinte anos antes, transformou o banco de sua família em uma força econômica sem precedentes. Mas, quando ele é assassinado de forma misteriosa e violenta, seus filhos Cosimo e Lorenzo são forçados a enfrentar inimigos que se opõem ao poder crescente de sua família.

Ao mesmo tempo, manter a paz na família Médici não é uma tarefa fácil, e o mistério de quem matou Giovanni paira à medida que um novo arqui-inimigo aparece no horizonte. Cosimo terá que decidir até onde está disposto a ir para preservar sua visão de Florença (que hoje conhecemos como o Renascimento).

Segunda temporada estreia no início de julho (Imagem: Reprodução Digital | Warner Bros Pictures)

O que esperar da segunda temporada?

A segunda temporada, que estreia em 1º de julho (também com oito episódios), continua com a história dos Médici dez anos depois, quando Piero e Lucrezia são os chefes da família. O poder da linhagem se consolidou com o tempo, porém um atentado contra a vida de Piero revela anos de má administração do banco, e seu filho mais velho, Lorenzo, é chamado para ocupar o lugar do pai antes do previsto. Apesar do longo relacionamento de Lorenzo com uma mulher casada, Lucrezia Donati, ele concorda em se casar com uma nobre de Roma, Clarice Orsini.

Como novo chefe da família, ele também é responsável pelos destinos de seu irmão Giuliano e de sua irmã Bianca, enquanto sua amizade com Sandro Botticelli dá vida a algumas das maiores obras-primas do Renascimento. Seu sonho de Florença estar em paz e culturalmente viva é desafiado pelo contraste com o Papa e leva a cidade a um dos momentos mais sangrentos de sua história.

Equipe e elenco

Criada por Frank Spotnitz e Nicholas Meyer, a série “MÉDICI: O MAGNÍFICO” é filmada em Florença, Toscana e Roma. A produção conta com efeitos especiais para reconstruir o lendário período histórico do Renascimento, como a Catedral de Florença, a Lagoa de Veneza e o Fórum Imperial de Roma, trazendo de volta à vida o esplendor e a beleza da época.

Primeira temporada

O elenco da primeira temporada é liderado por Richard Madden, Dustin Hoffman, Stuart Martin, Annabel Scholey, Alessandro Sperduti, Valentina Belle e outros grandes talentos internacionais. É dirigida por Sergio Mimica-Gezzan e produzida por Luca Bernabei e Frank Spotnitz.

Segunda temporada

A segunda temporada de “MÉDICI: O MAGNÍFICO” é estrelada por Daniel Sharman, Bradley James, Sean Bean, Sara Parish, Alessandra Mastronardi e Synnøve Karlsen. A direção é de Jon Cassar e Jan Michelini.

Por Maria Inez Aranha e Anna Guerra