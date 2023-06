Evento de inovação do Nordeste reúne mais de 300 startups no Maranhão

O Neon, evento promovido pelo Sebrae, começou nesta quinta-feira (1º) em São Luís, Maranhão, trazendo para o centro do debate as experiências de investidores, gestores, agentes públicos e criadores do setor de inovação. Durante os dois dias de programação também estão previstos painéis e palestras com temas como Marco Legal das Startups, Bioeconomia, Desenvolvimento de Parcerias, Captação de Investimentos, Contratação de Startups, dentre outras.

Nayana Cambraia, que atua como consultora e gestora de projetos de inovação, é uma das palestrantes convidadas. Ela fala sobre a importância da “identificação” da necessidade do consumidor, antes de empreender, seja ou não, através de uma startup.

"Como que as startups podem identificar as necessidades não atendidas do mercado e criar verdadeiro valor para os seus produtos? Porque a gente tem que entender mesmo, né? Como que o mundo está? como que a gente identifica novas oportunidades? Quais são os mercados ainda não explorados?", questiona.

Além de falar sobre desenvolvimento, empreendedorismo, tecnologia e inovação para o setor, mentorias com especialistas e consultores também fazem parte da programação. Durante os dois dias do Neon, o visitante também pode se conectar diretamente com mais de 300 startups atendidas pelo programa Startup Nordeste, do Sebrae, na área de exposição do evento. O Startup Sebrae é a maior plataforma de nicho da América Latina e o Neon acaba sendo uma vitrine para divulgar a ferramenta e seus empreendedores, como explica Thiago Lucena, gerente regional do Sebrae na cidade de Sousa, na Paraíba.

"Esse encontro é sobretudo uma demonstração inequívoca de uma região do nosso país que, consciente do seu potencial, decidiu seguir unida, pois creio que grandes mudanças só se tornam possíveis através da atuação de múltiplos agentes de transformação", disse o gestor. "É também uma enorme responsabilidade com os nossos empreendedores e parceiros que confiam nesse trabalho e anseiam pelo desenvolvimento econômico e social resultante de toda essa potência aplicada ao mundo dos negócios", concluiu.

Somente em 2023, o Sebrae pretende investir R$ 312 milhões no ecossistema de startups, através de consultoria e investimento para aceleração de negócios, disponibilizar tecnologias para empresas de todos os setores e fomentar ambientes de inovação pelo país.

No site nordesteon.com é possível saber da programação e buscar referências do mercado de startups.

