Portal Nacional da Educação divulga lista de universidades que aderiram ao Sisu 2023.2

Entre os dias 19 e 22 de junho de 2023, acontecem as inscrições para o segundo semestre do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2023. O edital do certame ainda não foi publicado no Diário Oficial da União. Podem participar os candidatos que realizaram a prova do Exame Nacional do Ensino Médio 2022, com exceção dos candidatos que participaram como treineiros.

Os estudantes terão a oportunidade de concorrer a uma vaga em universidades públicas pelo País. As vagas, o termo de adesão e quais universidades estão participando desta edição do Sisu podem ser consultados no Portal Nacional da Educação. No Ceará, apenas a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) terá vagas pelo Sisu 2023.2.



Para se inscrever, os interessados deverão acessar o portal Acesso Único ao Ensino Superior, do MEC e clicar em “Fazer inscrição”, quando estiver disponível. É necessário fazer o login com o número do CPF e senha, no portal Gov.br, a plataforma de serviços digitais do governo federal. O aluno poderá escolher duas opções de cursos no Sisu 2023.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja a lista completa no mapa do Sisu 2023.2.