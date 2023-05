Ministério da Justiça: plataforma deve ampliar levantamento de dados sobre segurança pública

O novo programa Validador de Dados Estatísticos (VDE) do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp) foi lançado nesta terça-feira, 30, em Brasília. A plataforma, usada pelos profissionais de segurança pública dos estados para encaminhar dados de segurança pública e defesa social, é uma iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) para tornar o levantamento estatístico mais eficiente e célere.

A solenidade de lançamento continuará até esta quarta-feira, 31, e acontece durante a primeira edição da Jornada Nacional de Integração de Dados de Segurança Pública. O evento contará ainda com um treinamento voltado para representantes da área de estatística de órgãos de segurança pública de todas as unidades da federação.

A partir da ampliação dos Dados Nacionais de Segurança Pública, o MJSP contará com informações sobre as seguintes categorias: homicídio doloso, roubo seguido de morte (latrocínio), lesão corporal seguida de morte, tentativa de homicídio; feminicídio; morte por intervenção de agente do estado; morte a esclarecer, sem indício de crime; morte no trânsito ou em decorrência dele; morte de agente do Estado; suicídio; suicídio de agente do Estado; estupro; roubo de veículos; roubo a instituição financeira; roubo de carga; furto de veículos; tráfico de drogas; apreensão de cocaína; apreensão de maconha; apreensão de arma de fogo; pessoa desaparecida; pessoa localizada; mandado de prisão cumprido; atendimento pré-hospitalar; busca e salvamento; combate a incêndios; emissão de alvará de licença; e realização de vistorias.

A coordenadora-geral da Diretoria de Gestão e Integração das Informações da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Ana Cecília Gonzalez, explica que a implementação do novo sistema trará benefícios à compilação de dados sobre a logística da segurança nos estados.

“A gente tinha uma dificuldade muito grande em consolidá-los e encaminhá-los para a União. E tínhamos um delay de 90 dias, sendo que eram apenas nove dados nacionais. Agora, com o novo sistema, conseguiremos reduzir esse tempo para 30 dias e serão incorporados 28 indicadores”, detalha.

Outra novidade é que os indicadores serão apresentados com base no número de vítimas e não apenas de ocorrência, o que possibilita dados mais minuciosos, como gênero, raça e idade.



Segundo a coordenadora, a partir da próxima quinta-feira, 1º, o novo sistema já poderá ser utilizado. Os indicadores, no entanto, começarão a ser computados no novo sistema em 15 de julho e a previsão para a primeira consolidação é 15 de agosto. Os dados alcançados serão divulgados no site do Ministério de Justiça.

Ceará foi um dos cinco estados a participar do projeto-piloto do sistema

O Ceará foi um dos cinco estados que testou a versão-piloto do novo sistema de estatísticas criminais do Ministério da Justiça. Além do Estado, participaram do teste-piloto do VDE os estados do Paraná, Mato Grosso, Pará e Minas Gerais.

De acordo com a Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), com o novo validador, os agentes de segurança e gestores contarão com informações mais completas, objetivas, rápidas e atualizadas em tempo real.

Conforme a coordenadora-geral Ana Cecília Gonzalez, um dos fatores considerados para a escolha dos estados a participarem do período de teste foi a qualidade dos dados que já vinham sendo enviados com o uso do sistema anterior.

“Escolhemos os estados que já nos enviavam dados com a melhor qualidade e buscamos selecionar um estado por região, foi um critério muito importante para a tomada dessa decisão”, afirma.