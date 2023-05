"Sai dessa vida", diz avó ao ver neto preso após perseguição e tiroteio com a Polícia no RJ

Uma avó se desesperou ao ver o neto que foi preso em flagrante, nessa terça-feira, 23, após participar de uma tentativa de assalto no Centro do Rio de Janeiro.

De acordo com informações do g1 Rio de Janeiro, uma equipe do Batalhão de Choque observou uma moto com dois homens em atitude suspeita na avenida Presidente Vargas.



Durante a perseguição, que também contou com o apoio de policiais civis, os agentes e assaltantes trocaram tiros, que chegaram a atingir outros veículos.

O suspeito que estava na garupa pulou do veículo e se jogou em um canal da região. Durante a prisão, a avó do suspeito apareceu no local e pediu, emocionada, para que o neto fosse para a cadeia e pagasse pelo que deve.

“Sai dessa vida. Você tem uma criança de 3 anos, linda, para você criar. Você tem mãe, você tem pai e você tem eu. Eu sou sua avó, mas eu não aceito isso. Vai pra cadeia, vai pagar o que você deve e sai dessa vida”, pediu.



A mulher também mencionou a idade do rapaz e reforçou que o neto poderia mudar de vida.

“Você tem 26 anos, você tem o mundo todo pela frente. Basta você querer. Eu te amo, filho, mas isso não é certo”, disse.

O segundo suspeito envolvido na perseguição, que pilotava a moto, morreu ao ser baleado pelos policiais na avenida Rei Pelé, próximo ao estádio Maracanã.