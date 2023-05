4 lançamentos incríveis do Disney+ em junho

Dirigido por James Cameron, mesmo diretor de “Titanic”, o filme tem a terceira maior bilheteria no mundo e, mesmo lançado nos cinemas em dezembro de 2022, é uma das produções mais aguardadas pelo público no catálogo da plataforma. Isso porque, na nova sequência, é possível assistir aos acontecimentos que ocorreram após 10 anos da primeira batalha entre humanos e Na’Vi.

Na trama, os protagonistas Jake Sully (Sam Worthington) e Ney’tiri (Zöe Saldaña) têm uma vida tranquila e pacífica em sua tribo, após formarem uma família. Mas, com o tempo, os problemas conjugais começam a aparecer e eles tentam lidar com os papéis que devem exercer dentro da tribo. Para piorar a situação, o casal deve explorar a região de Pandora e fazer novos aliados, pois uma antiga ameaça ressurge e Jake deve travar uma guerra civil contra os humanos.

Série “Saint X” (Imagem: Reprodução digital | ABC Signature)

Uma adaptação do romance de mesmo nome, de Alexis Schaitkin, a produção foi desenvolvida por Leila Gerstein, criadora de “Uma Escolha do Coração”, e conta com 8 episódios. A série gira em torno do misterioso desaparecimento de Alison (Madelaine West Duchovny), uma universitária que some na última noite de férias com a família.

Ao longo da trama, o público assiste ao contraste entre as férias perfeitas e a tragédia da jovem, a qual impacta a vida de todos que viveram ao seu redor, incluindo a sua irmã mais nova Emily (Alycia Debnam-Carey), que, após anos intrigada com o mistério, decide entrar em uma busca obsessiva pela verdade.

3. Stan Lee (16/06)