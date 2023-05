Surfista brasileiro é tornado venerável pelo Vaticano e fica mais perto de beatificação

As virtudes do surfista, médico e seminarista Guido Schäffer, nascido no Rio de Janeiro, o tornaram venerável através da promulgação do Decreto do Dicastério das Causas dos Santos, neste sábado, 20. É a etapa que antecede a beatificação