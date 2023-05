Mergulhador filma o próprio resgate no mar de Alagoas; entenda

O mergulhador, Kleberson Lins, de 35 anos, passou por um momento inusitado nas águas de Maceió, em Alagoas. Na última quarta-feira, 17, Kleberson filmava tranquilamente um treino de rotina próximo ao Marco dos Corais, ponto turístico da cidade, quando registrou um helicóptero que, sem que ele soubesse, estava a sua procura.

O nadador saiu logo de manhã cedo, por volta de 7h30min, para testar um novo equipamento durante o treino. A confusão começou quando ele combinou com a esposa o horário em que iria retornar, mas devido à demora do percurso, não apareceu. As informações são do UOL.

Foi então que a esposa de Kleberson, Jessika Vieira, foi até o local onde ele costuma estacionar o carro e percebeu que o veículo e os pertences do marido ainda estavam lá. Preocupada, Jessika acionou o Corpo de Bombeiros, que iniciou as buscas pelo esportista.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Enquanto a esposa e os bombeiros o procuravam, Kleberson estava dentro do mar, filmando as belezas naturais da costa maceioense. Durante as gravações, o nadador registrou o helicóptero que realizava as buscas aéreas.

Após ser encontrado, Kleberson usou as redes sociais para publicar as belas imagens que fez dos corais e agradecer a preocupação de amigos e familiares com o “desaparecimento”.

Em uma das postagens, o mergulhador ainda reforçou o cuidado que tem quando se encontra em mar aberto:

“Eu tenho noção dos perigos que o nado em mar aberto e Mergulho podem oferecer. Eu fui treinado e continuo praticando semanalmente com meu grande amigo Sargento e guarda vida do corpo bombeiros de Alagoas, Costa Jr. Respeito e temo muito o mar. Levo a sério meu treino, os equipamentos de segurança e as orientações de profissionais. Sou cauteloso e até medroso quando necessário. Meu primeiro vídeo de hoje, foi justamente falando sobre a possibilidade de descarte do cinto de Lastro e cogitando a possibilidade de algo dar errado. A experiência de hoje foi sem dúvidas um norte pra melhorar muita coisa. Ao que depender de mim, vou trabalhar pra minorar os riscos.”