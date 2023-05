Guia vai orientar estrangeiros para investir no turismo do Brasil

O Brasil terá um guia detalhado de informações para atrair investimentos estrangeiros para o turismo do país. O Guia UNWTO Tourism Doing Business fornece informações e orientações sobre condições para o investimento estrangeiro direto em um país, avaliando várias questões.

O anúncio sobre a confecção do guia foi feito, nesta quinta-feira (18), em conjunto pela ministra do Turismo, Daniela Carneiro; pelo presidente do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), Oscar Rueda; e pelo diretor da Organização Mundial do Turismo (OMT) para as Américas, Gustavo Santos. Eles participam da 118ª reunião do Conselho Executivo da Organização Mundial do Turismo, na República Dominicana.

A iniciativa não terá ônus para o governo brasileiro e será financiada pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), que trabalha para promover o desenvolvimento sustentável e a integração da região.

O Guia

As publicações da Organização Mundial do Turismo (OMT), a agência da Organização das Nações Unidas (ONU) para setor são personalizadas para cada país, a exemplo, do que já foi editado para Colômbia, Tanzânia, República Dominicana e Paraguai.

Por isso, o material sobre o Brasil trará uma série de relatórios sobre o cenário econômico atual, população, competitividade do setor de turismo, tipos de turismo e outras informações que possam atrair investimentos que resultem em empreendedorismo, geração de emprego e renda no país estudado.

O diretor da Organização Mundial do Turismo para as Américas, Gustavo Santos, destacou que trabalha ao lado do Brasil para alavancar o potencial do guia. “A OMT é parceira do turismo no Brasil e essa publicação será um importante material de divulgação das oportunidades de investimento no país”.

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, que representa o Brasil no encontro na República Dominicana, comentou sobre essa publicação. “Esta parceria resultará em um importante salto do Brasil rumo a um ambiente mais atrativo para investidores e para tornar nosso país cada vez mais competitivo.”