Bebê engatinha em direção a rua, é atropelado e motorista foge sem prestar socorro no RS

Criança de um ano e sete meses é atropelada e motorista não presta socorro no Rio Grande do Sul; entenda o caso

Um bebê de um ano e sete meses, foi atropelado depois de sair da frente de uma residência e engatinhar em direção a rua em Itaqui, no Rio Grande do Sul, na quarta-feira, 17. A criança estava engatinhando pela rua quando foi atingida por um carro. O motorista fugiu do local sem prestar socorro.

O ocorrido foi registrado por câmeras de segurança de um imóvel do bairro e mostra o momento que a criança aparece engatinhando em direção a rua e logo em seguida é atingida por um carro que não reduz a velocidade.

O condutor do veículo segue caminho e sem parar em momento algum para prestar socorro. Após o atropelamento, uma mulher corre em direção a criança e o retira do meio da rua, pegando o bebê no colo e gritando por ajuda.

Segundo a Polícia Civil, o bebê foi encaminhado para o Hospital São Patrício, mas com a gravidade do caso, a criança precisou ser transferida para Porto Alegre. O bebê recebeu o diagnóstico de traumatismo cranioencefálico e segue hospitalizado. Não há informações sobre o estado de saúde atual da criança.

Ericson Mota, delegado responsável pelo caso, confirmou que o motorista do veículo foi localizado e prestou depoimento. O delegado afirmou ainda que o condutor deve responder em liberdade pelo o ocorrido.

O Conselho Tutelar também está investigando o motivo da criança estar desacompanhada no momento do atropelamento.



