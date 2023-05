Prédio desaba parcialmente na zona oeste do Rio; não há vítimas

Um prédio de 4 pavimentos desabou parcialmente na noite desta segunda-feira (16), na Rua do Amparo, na comunidade Rio das Pedras, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas. O prédio foi escorado por outros dois imóveis que ficam ao lado. A Defesa Civil municipal também está no local, analisando a estrutura do imóvel pra determinar se haverá interdição do prédio.

Na hora do desabamento poucas pessoas estavam nos andares e, como o prédio tombou lentamente, houve tempo suficiente para os moradores deixarem o local. No dia 3 de junho de 2021, outro imóvel de 4 andares também desabou na comunidade, deixando algumas pessoas feridas.

Surgimento

A comunidade surgiu no final da década dos anos 1960 e foi formada principalmente por pessoas vindas do nordeste, em busca de oportunidades de emprego. Com a expansão da Barra da Tijuca, ela desde então, cresceu desordenadamente. Falta infraestrutura e as residências foram erguidas irregularmente, sem qualquer planejamento urbano. O Censo do IBGE de 2010, indica que a comunidade tinha 63 mil moradores.

Rio das Pedras foi também o berço das milícias. Nos anos 1980, comerciantes locais começaram a pagar policiais para evitar a invasão do local por traficantes de drogas.