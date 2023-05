Homem é preso após levar corpo da esposa para hospital em São Paulo

Um homem foi preso após levar o corpo de sua esposa, sem vida e com marcas de estrangulamento, para um hospital localizado em Campinas, São Paulo, nesta quarta-feira, 17. Conforme o portal de notícias G1, a vítima tinha 37 anos e comemoraria aniversário na próxima semana.

De acordo com o Departamento de Polícia Judiciária (Deinter-2), o hospital acionou a Polícia Militar logo após a chegada do suspeito ao local. Quando os agentes chegaram, foram informados de que o homem levou a mulher morta para a unidade, com sinais de que o óbito havia ocorrido duas horas antes.

Ainda segundo apuração policial, o suspeito teria adotado um comportamento estranho no hospital. Ele passou um endereço errado, saiu por 30 minutos e retornou depois alegando ter urinado nas calças.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Logo em seguida, suspeito contou como a morte da mulher havia acontecido. De acordo com o homem, a vítima começou a apresentar sintomas de engasgo e ele teria entrado em desespero, chegando supostamente a fazer massagem cardíaca na esposa, que não reagiu e veio a óbito.

O caso será investigado como feminicídio pela 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Homem foi preso e teve a prisão convertida em preventiva ainda na tarde de hoje.