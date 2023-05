Homem é morto a facadas após vencer jogo de sinuca em Goiás

Um homem foi morto a facadas após vencer um jogo de sinuca, que valia uma caixa de cerveja e R$ 50, em Santa Helena de Goiás (GO), na tarde do último domingo, 14. O suspeito de cometer o homicídio jogava em um bar com a vítima quando ambos se desentenderam, e a agressão aconteceu.

Em imagens captadas pelas câmeras de segurança do local, os dois aparecem jogando uma partida. Segundo informado por uma testemunha local à Polícia Militar (PM), inicialmente, os homens teriam apostado uma caixa de cerveja para quem ganhasse a rodada. Após perder a aposta, o suspeito pediu um novo jogo valendo R$ 50 e se irritou ao perceber que perderia a nova partida, iniciando a discussão.

Então, ele pega o taco de sinuca e bate na vítima, que tenta se defender. Em seguida, ele tira uma faca da cintura e sobe na mesa para agredir a vítima.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O vídeo mostra o rapaz correndo para o lado de fora do bar e sendo perseguido pelo suspeito, com a arma em punho. As câmeras da parte externa do estabelecimento ainda mostram a correria na rua e as pessoas que passavam em frente ao local durante a ocorrência.

No entanto, as imagens não possibilitam visualizar o momento em que a vítima é esfaqueada no tórax. Ao portal G1 Goiás, no entanto, a PM relatou que o suspeito alcançou o rapaz e o golpeou. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram no local antes da PM e constataram o óbito.

Ao portal de notícias UOL, a Polícia Civil de Goiás informou que o agressor fugiu de carro e até o momento não foi localizado. Foi registrado o homicídio, solicitado laudo cadavérico e pericial bem como foi instaurado inquérito policial.



*Matéria atualizada às 14h10min