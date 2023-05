Bard: Google lança ferramenta que concorre com o ChatGPT

O lançamento do ChatGPT e as facilidades apresentadas pela ferramenta impulsionaram o público a viver mudanças significativas com relação à Inteligência Artificial (IA). Se antes era inimaginável a possibilidade de conversar com máquinas e obter respostas em tempo real, atualmente os avanços tecnológicos permitem utilizar essas ferramentas para auxiliar na produção de conteúdo, pesquisas e até construir diálogos realistas.

Segundo a pesquisa “Avanços na cultura organizacional baseada em dados analytics e IA”, do SAS (Software de Analytics & Soluções), realizada pela empresa de telecomunicações IDC, o Brasil está em estágio avançado, com cerca de 63% das companhias utilizando dados, analytics e fazendo uso de IA.

Essa rápida popularização incentivou as bigtechs a desenvolverem ferramentas concorrentes ao ChatGPT, como o Bard, lançamento do Google que promete possibilitar novas maneiras de interagir com informações.

Mercado da Inteligência Artificial

O mercado da Inteligência Artificial ainda é algo novo que, somente agora, está saindo da bolha e sendo incorporado no dia a dia de empresas, por isso novas tecnologias podem surgir. “Muitas grandes empresas de tecnologia perceberam que o mercado da inteligência artificial ainda está em desenvolvimento, por isso se apressaram em lançar suas versões de chat, com o objetivo de ocupar esse espaço, que ainda é muito recente”, explica Rodrigo Prata, sócio-diretor da Box Ideias, agência de Marketing e Tecnologia com sede em Maringá (PR).

Por conta disso, estudos ainda são realizados para compreender quais serão os seus impactos da tecnologia no mercado. “No mundo do marketing digital, buscamos entender como essa tecnologia pode nos ajudar sem perder empregos e oportunidades. As bigtechs, como o Google, investem em um algo que daqui há alguns anos pode vir a ser um novo produto”, afirma o profissional.