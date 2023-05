6 dicas para ir bem nas provas de Matemática

Para conquistar um bom desempenho em provas como concursos públicos, vestibulares, olimpíadas escolares ou Enem, é preciso planejamento e preparação ao longo de todo o ano. Deixar para estudar na última hora não é uma estratégia eficaz para alcançar o sucesso.

Entendendo a importância da Matemática

Segundo o professor Cesar Guimarães, Diretor da MMP Materiais Pedagógicos, qualquer aprendizado começa com você gostando do assunto. E, para muitos, gostar de Matemática pode parecer complicado.

“Vamos começar a entender a importância da Matemática e, como ela está muito presente no dia a dia, o quanto nosso cotidiano fica melhor se a dominarmos. […] Depois disso, você começa a pegar gosto pelo assunto e, pode ter certeza, você vai começar a gostar de Matemática, principalmente quando consegue resolver desafios”, explica o professor.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desbloqueando o aprendizado

Para absorver melhor conceitos de Matemática, o importante é entendê-los, e não tentar decorar fórmulas. Saber o significado de cada etapa, interpretar o enunciado, é muito mais importante do que saber fazer as contas. Como se diz, “o problema da Matemática muitas vezes está no português”.

“Entendemos que o bloqueio de aprendizagem vem de quando se tem muita pressão sobre um assunto; por exemplo, se o estudante abre o livro de Matemática com a convicção que é um assunto difícil que ele não domina e já teve muitas experiências ruins. As emoções se misturam e causam um bloqueio, evidentemente”, ressalta Cesar.

Para resolver isso, o estudante precisa dar um novo significado à abordagem da Matemática. Primeiro, deve reconhecer que a área é importante e, depois, que é possível separar um problema difícil em outros menores e fáceis até chegar a algo tão simples que já domina, como uma multiplicação ou soma.