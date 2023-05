Menina de 2 anos é morta com tiro acidental disparado pela prima de 5 anos

As crianças encontraram a arma do pai da vítima, policial militar habilitado

Uma menina de 2 anos de idade foi morta por tiro acidental disparado pela prima, de 5 anos, na manhã da última quinta-feira, 11, em Cuiabá, capital do Mato Grosso. As meninas brincavam na casa da vítima, Eloá Victória Silva Oliveira, quando encontraram a arma pertencente ao pai dela, que é policial militar.

Segundo o delegado Olímpio Fernandes, que está à frente da investigação, a arma estava guardada no fundo falso de uma mesa de cabeceira e carregada com apenas um tiro. As informações são do g1 Mato Grosso.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado ao local e levou a criança até o Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e uma equipe da Polícia Militar também estiveram no local.

Ainda segundo o delegado, o pai da criança estava preparando o almoço quando as duas primas encontraram a arma. Ele deve responder por omissão de cautela.

"Criança a gente sabe que é muito curiosa, então pode ter tido a procura de alguma coisa e, por acaso, ter encontrado. A arma é particular, o proprietário é um policial e é habilitado. Consta que ele tinha muito cuidado com a guarda da arma", informou o responsável pelo caso.

A Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar de MT (ACS-PMBM/MT) se solidarizou com a família do 2⁰ sargento Elienay Pinheiro, pai de Eloá.

De acordo com a ACS, tanto o auxílio funeral (benefício concedido em razão do falecimento de servidores ou aposentados) quanto apoio jurídico e psicológico já foram acionados para dar suporte à família.

O comandante geral da PM, Alexandre Mendes, afirmou que os profissionais sabem da importância de guardar as armas com cautela, principalmente dentro de casa, e reforçou que qualquer pré-julgamento ou politização do caso depende dos resultados da investigação.