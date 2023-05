Espancamento em SP: Polícia descarta hipótese de fake news e investiga crime passional

As investigações ganharam um novo rumo com evidências de que o crime teria ocorrido com motivação passional, conforme a Polícia

As hipóteses de que a morte de Osil Vicente Guedes, que foi brutalmente espancado por quatro pessoas em São Paulo, teria sido motivada por uma fake news foram descartadas pela Polícia Civil de Guarujá. As investigações ganharam um novo rumo com evidências de que o crime teria ocorrido com motivação passional.

Em entrevista ao g1 São Paulo nesta quinta-feira, 11, o delegado Rubens Eduardo Barazal informou que o homem que falou em vídeo que Osil estava sendo linchado pelo roubo de uma moto estava equivocado. As imagens do caso repercutiram nas redes sociais.

"Acho que ele foi induzido ao erro. Na situação, talvez, por equívoco, ele tenha achado que se tratava de um furto e que pegaram o cara e começaram a bater nele", pontua. Com o andamento das apurações policiais, a hipótese foi eliminada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"[A investigação da morte por fake news] foi veiculada, mas está desconstruída pelo aparecimento de outros fatos que levam a outro caminho na investigação. Muito provavelmente ocorreu por conta de um ato ligado a um relacionamento problemático que ele tinha com a ex. Um ex-cunhado dela está entre os autores do espancamento", contou o delegado.

Três suspeitos de participarem do crime foram identificados. Um mandado de prisão preventiva já foi expedido, um está em fase de análise e o terceiro deve ser demandado nos próximos dias.

"Já havia ocorrido uma primeira agressão ao Osil, quando ele teria ido até a casa da ex-namorada, um ou dois dias antes do espancamento. Ele teria ingressado na clínica dela, que é psicóloga, e praticado alguma agressão e quebrado algumas coisas. Quando ele saiu, já sofreu o primeiro espancamento", disse.

"Tivemos três fases na investigação. A primeira foi a questão da fake news da moto. A segunda, que era a identificação direta dos autores de acordo com as cenas de barbárie divulgadas. A terceira, com a primeira motivação descartada, é na linha desse conflito com a ex-namorada, que tem vínculos com elementos com antecedentes criminais", finaliza Rubens.